Calciomercato Milan – Rossoneri su Amrabat | si spera in uno sconto

Commenta per primo L'arrivo di Loftus - Cheek è solo l'antipasto di una sessione diche vedrà ilcome probabile mattatore. Le idee sono tante per cercare di rivoluzionare e migliorare la rosa di Pioli con almeno altri 7 colpi in programma. Tra le priorità nell'...L'ex giocatore dell'Udinese, a lungo obiettivo delle principali big del nostro campionato -in testa - è finito nel mirino del solito Al - Nassr, pronto a soddisfare le richieste del Lens e a ...Ad insidiarla ci sono, Napoli e anche la Lazio. Le speranze dei biancocelesti però sono oggettivamente ridotte al lumicino: nel resto del continente ci sono infatti corazzate del calibro di ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan, Pulisic dopo Loftus-Cheek. La Juve chiude per Weah, idea Lukaku Sport Fanpage

L’arrivo di Loftus-Cheek è solo l’antipasto di una sessione di calciomercato che vedrà il Milan come probabile mattatore. Le idee sono tante per cercare di rivoluzionare e migliorare la rosa di Pioli ...Il calciomercato dell’Inter può vedere la partenza di Nicolò Barella: ecco il top club pronto a sbilanciarsi La stagione dell’ Inter si è chiusa con una sconfitta che fa male ma che servirà sicurament ...