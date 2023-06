Calciomercato Milan – Romano | “Ballo-Touré non interessa al Fulham”

Sul giocatore c'erano diversi club ma dopo i no a Psg e Lipsia è stato un testa a testa con il: i rossoneri si erano mossi prima ed erano fiduciosi di poterlo prendere, l'Inter all'ultima ...Commenta per primo Amrabat sembra ormai destinato a lasciare la Fiorentina. Nelle ultime ore si è addirittura registrato un interesse da parte del. Se i Viola riuscissero a vendere il marocchino, si legge sul Corriere Fiorentino , sono due i nomi in pole per sostituirlo: Morten Hjulmand del Lecce e Lovro Majer. Entrambi hanno una ...... The Westin Palace; The Westin Europa; Regina a Venezia; lo SheratonMalpensa Airport ...solito incontrare i presidenti di altre squadre per trattare acquisti e cessione del. ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Rabiot rinnova con la Juve. Thuram firma con l'Inter, in stallo l'affare Brozovic-Al ... Fanpage.it

StampaPer sottoscrivere gli abbonamenti della Salernitana, per la prossima stagione non più necessaria la Fidelity Card. Lo dice la Salernitana in una nota facendo seguito alle proteste di molti tifos ...Davide Frattesi è l'oggetto di mercato che si stanno contendendo molte società. Sul centrocampista del Sassuolo c'è il forte interesse di Milan, Inter e Juventus, con ...