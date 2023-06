Calciomercato Milan | per Romero è quasi fatta

(Di martedì 27 giugno 2023) A pochi giorni dall’inizio ufficiale della sessione estiva di, non si arrestano le trattative in entrata e in uscita per moltissime squadre. A tale sillogismo non si sottrae ilche, oltre a essere in procinto di chiudere la pratica col centrocampista Ruben Loftus-Cheek, sono sempre più interessati all’esterno offensivo Lukaper il jolly in l’attacco Lukapotrebbe al più presto aggiungersi al team rossonero. Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi che il classe 2004 abbia deciso di trasferirsi in pianta stabile al club meneghino è sempre più concreta. Il suo arrivo, data la giovane età e l’ampio margine di miglioramento, offrirebbe un ...

... nonostante l'abbordabile clausola rescissoria, l'addio di Dybala ai giallorossi è offerto a 7 volte la posta, e tra i big della Serie A solo la partenza di Leao dalè valutata a una quota più ...Commenta per primo L'arrivo di Loftus - Cheek è solo l'antipasto di una sessione diche vedrà ilcome probabile mattatore. Le idee sono tante per cercare di rivoluzionare e migliorare la rosa di Pioli con almeno altri 7 colpi in programma. Tra le priorità nell'...L'ex giocatore dell'Udinese, a lungo obiettivo delle principali big del nostro campionato -in testa - è finito nel mirino del solito Al - Nassr, pronto a soddisfare le richieste del Lens e a ...

Il Milan potrebbe far calare il sipario su una vera e propria generazione che ha segnato la sua storia: anche il giovane calciatore sarebbe vicino all’addio ai rossoneri. Per l’apporto dirigenziale ne ...(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Visite mediche in mattinata per Marco Sportiello, 31 anni, che si appresta a vestire il rossonero. Il portiere, in scadenza di contratto il 30 giugno con l'Atalanta, ...