Calciomercato Milan | nuovo nome per il centrocampo | i rossoneri guardano in casa AZ Alkmaar

(Di martedì 27 giugno 2023) Mancano ormai pochi giorni all’inizio della sessione estiva del, la quale aprirà ufficialmente i battenti a partire dal prossimo 1° luglio. Ed infatti, sono già molte le squadre alle prese con numerose trattative, nella speranza di rinforzare al meglio il proprio organico, e colmare le lacune fatte vedere durante la passata stagione, contraddistinta dalla conquista del terzo scudetto della sua storia, da parte del Napoli di Luciano Spalletti, dopo un’attesa durata ben 33 anni. All’appello non poteva in alcun modo mancare, ilcapitanato da Stefano Pioli, ormai orfano di Sandro Tonali, trasferitosi tra le fila del Newcastle United per ben 80 milioni di euro, e alle prese col gravissimo infortunio accorso al centrocampista algerino Ismael Bennacer, ancora ai box per diversi mesi. Un autentico vuoto, quello lasciato dall’ex ...

... con cui ilsta discutendo anche del nazionale statunitense Christian Pulisic. TUTTI I DETTAGLI - Raggiunta l'intesa totale per l'investimento su Loftus - Cheek, nelle prossime ore ilsi ...Ma, secondo quanto risulta a.com , esattamente come per l'ipotesiLukaku ha ribadito per ora il suo 'no' all'approdo in squadre rivali dei nerazzurri e non sarebbe particolarmente ...Ruben Loftus - Cheek sarà un nuovo giocatore del. I rossoneri stanno definendo con il Chelsea anche gli ultimi dettagli per il centrocampista inglese: dalla cessione del classe 1996, i Blues incasseranno 18,5 milioni di pound bonus compresi (...

Davide Frattesi è il centrocampista che tutti vogliono in Serie A. Anche la Roma, società in cui è cresciuto dal 2014 al 2017 prima di passare al Sassuolo, si è iscritta alla lista d'attesa per provar ...Non solo Marcus Thuram. L'Inter non si vuole fermare all'ingaggio a parametro zero dell'attaccante francese, sbarcato oggi in Italia dopo la conclusione della sua avventura al Borussia Monchengladbach ...