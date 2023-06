Calciomercato Milan – Icardi si offre al Diavolo | la reazione del club

... con cui ilsta discutendo anche del nazionale statunitense Christian Pulisic. TUTTI I DETTAGLI - Raggiunta l'intesa totale per l'investimento su Loftus - Cheek, nelle prossime ore ilsi ...Ma, secondo quanto risulta a.com , esattamente come per l'ipotesiLukaku ha ribadito per ora il suo 'no' all'approdo in squadre rivali dei nerazzurri e non sarebbe particolarmente ...Ruben Loftus - Cheek sarà un nuovo giocatore del. I rossoneri stanno definendo con il Chelsea anche gli ultimi dettagli per il centrocampista inglese: dalla cessione del classe 1996, i Blues incasseranno 18,5 milioni di pound bonus compresi (...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan, Pulisic dopo Loftus-Cheek. La Juve chiude per Weah, idea Lukaku Fanpage.it

Davide Frattesi è il centrocampista che tutti vogliono in Serie A. Anche la Roma, società in cui è cresciuto dal 2014 al 2017 prima di passare al Sassuolo, si è iscritta alla lista d'attesa per provar ...Non solo Marcus Thuram. L'Inter non si vuole fermare all'ingaggio a parametro zero dell'attaccante francese, sbarcato oggi in Italia dopo la conclusione della sua avventura al Borussia Monchengladbach ...