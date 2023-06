Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra | “Loftus-Cheek | sì del Chelsea”

Ma l'inglese porta caratteristiche importanti che a Milanello mancavano : a questo proposito, se vi va, vi invito a riguardare gli highlights della sfida di Champions trae Chelsea e noterete ...Pinto aveva provato a portarlo a Roma, ma l'interessamento delha cambiato le carte in tavola. Leggi i commentias roma: tutte le notizie 27 giugno 2023Sì, l'ex Tottenham, avvistato pure allo Stadium per la sfida contro ilalla penultima di Serie A, è libero sul mercato. Anche se adesso una destinazione l'avrebbe già decisa....

Calciomercato, news di oggi in diretta: Rabiot rinnova con la Juve. Milan, definiti i dettagli per Loftus-Cheek Sport Fanpage

Fonte: tuttomercatoweb.com MilanNews.it foto di Paolo Dopo il Barcellona, anche una squadra italiana si fa avanti per Amrabat, centrocampista della Fiorentina. Per ora c'è il muro da parte di… Leggi ...Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...