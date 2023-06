Calciomercato LIVE | affari e trattative | Modric rinnova | primi colpi per il Milan | Al-Nassr a Milano per Brozovic

Nuovo derby Milan - Inter. Il mercato sembra proporre quotidianamente una sfida tra i due club meneghini. E non può vincere sempre Marotta. E' dalla semifinale di Champions League che si inseguono e ...Per la Juventus è il momento di iniziare davvero a serrare i tempi per mettere a segno le prime operazioni delestivo. La finestra dei trasferimenti è al momento chiusa ufficialmente, ma le società sono al lavoro per far sì che si possano mettere le basi sugli affari da concretizzare a breve. ...Ecco tutti gli acquisti ufficiali finora IL TABELLONE -, NEWS E TRATTATIVEPONTUS ALMQVIST al LECCE (dal Rostov) Nuovo rinforzo per il Lecce. La società giallorossa ha annunciato ...

Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative di oggi GianlucaDiMarzio.com

Ennesimo acquisto di spessore per il club arabo, operazione da 20 milioni d'ingaggio stagionali per convincerlo in via definitiva a raggiungere altri fuoriclasse ...18' - RADDOPPIA LA ROMA! Se ne va Coletta sulla destra e mette un filtrante in area. Cinti raccoglie la sfera tutto solo e buca Dolfi senza problemi. 2-0 giallorosso 16' - Ancora ...