Calciomercato | le bombe della notte | svincolato al Milan e nuovo attaccante alla Juve!

(Di martedì 27 giugno 2023) Giornata clamorosa die notizie importantissime nella. Non è una novità l’arrivo ao di Marcus Thuram per visite mediche e firma delcontratto. E’ un calciatore dell’Inter e si candida ad una stagione da grande protagonista. Il club nerazzurro ha piazzato un grande colpo a parametro zero e il calciatore ha firmato un contratto di 5 anni a 6 milioni di euro a stagione. Mossa a sorpresa del, pronto a scatenarsi dopo la cessione di Tonali al Neecastle. In giornata contatti per un altro calciatore a parametro zero: si tratta di Adama Traoré. Foto di Neil Hall / AnsaE’ andato in scena l’incontro con l’agente del calciatore e le parti si sono avvicinate all’accordo. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Wolves. C’è già l’ok di Stefano Pioli. Si tratta di un ...

Una bussola per orientarsi nella giungla deltra, sparate, verità e bugie. Nelle ultime 24 ore sono tante le voci che coinvolgono il Parma. Partiamo []...... ufficialità, scoop,, acquisti e cessioni imminenti, operazioni fantasma, pericolose aste e accordi sfumati all'ultimo momento. E' la giostra del[]...Ilè appena agli inizi, il via ufficiale è fissato per il prossimo primo luglio, ma sul web è già possibile imbattersi in, bombette e notizie a sensazioni. Le indiscrezioni forse più ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Rabiot rinnova con la Juve ... Sport Fanpage

Il pentolone è la nuova rubrica di Sportparma.com per riepilogare le principali notizie di calciomercato dell’estate 2023 – su giornali, web e social – che riguardano il Parma. Una bussola per orienta ...Ore caldissime per il calciomercato del Napoli: si coltiva il sogno Chiesa per l'attacco, mentre per il post Kim occhi in casa Fenerbahce ...