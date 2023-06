Calciomercato Juve | Rabiot rinnova per un anno | le reazioni sui social

(Di martedì 27 giugno 2023) Manca ormai soltanto l'ufficialità per sancire il rinnovo di contratto di Adriencon laper una stagione a circa 7 milioni di euro all'. Una conferma che sembrava molto difficile, ...

...di Adrien Rabiot con laper una stagione a circa 7 milioni di euro all'anno. Una conferma che sembrava molto difficile, considerato che il francese era uno dei pezzi pregiati del...Commenta per primo Il Fenerbahce ora accelera. Ma Juan Cuadrado prima di accettare la proposta, ricca, dei turchi preferisce ancora aspettare: laè pronta a diventare il passato, troppo bassa la proposta per il rinnovo da 1,5 milioni netti più bonus. Il colombiano però spera ancora di restare in Italia. E allora prende tempo nonostante il ...Commenta per primo Mancavano ormai solo gli ultimi dettagli tra club, sono stati definiti nella tarda serata di lunedì. Tra Timothy Weah e lamancano ormai solo le firme dopo le visite mediche , salvo cambi di programma previste tra mercoledì e giovedì al J - Medical. L'esterno americano firmerà un contratto di cinque anni, al Lille ...

La Juventus non sarebbe più tra i club interessati a Giorgio Scalvini, difensore centrale classe 2003 dell'Atalanta e della nazionale azzurra: stando a quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", ...Nella puntata di Juventibus Live, il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani ha parlato delle vicende del club bianconero.