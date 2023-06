Calciomercato Juve | l’Empoli ha individuato le due contropartite per Parisi

Commenta per primo Laha cominciato agli agenti di Denis Zakaria di volerlo cedere solo a titolo definitivo e non più in prestito.Commenta per primo Secondo quanto riferito da Sportitalia,la Lazio sarebbe intenzionata a riprendersi Luca Pellegrini con un'offerta così strutturata: prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni di ...Commenta per primo Il Monza fa sul serio per Matias Soulè. Nuovi contatti per provare a convincere il ragazzo a vestire la maglia dei brianzoli, laattende segnali.

Juventus, ai dettagli il rinnovo di Rabiot. Weah mercoledì arriverà a Torino Sky Sport

Le date opzionate sono l'8 agosto oppure il 9. Delusa per la mancata promozione in Serie A ma pronta a rilanciare l'assalto, la società pugliese vuole regalare ai tifosi un triangolare di prestigio, s ...La Lazio lavora anche per arrivare a un terzino sinistro, è un’esplicita richiesta di Sarri. Il tecnico confermerebbe Luca Pellegrini, l’ha allenato cinque mesi, conosce la linea, ...