Calciomercato Inter | Antonello | ' Vogliamo rimanere competitivi'

Inoltre, grazie al sacrificio di Onana, l'tornerà alla carica col Chelsea per riportare l'attaccante belga Lukaku a Milano.L'Italia ha quattro qualificate, che entreranno in scena direttamente alla fase a gironi (i sorteggi sono in programma il 31 agosto a Nyon): Napoli, Lazio,e Milan. Quattro squadre qualificate ...L'a.d. dell', Alessando Antonello, garantisce che la strategia dei nerazzurri sulsarà quella di mantenere la nbsp;squadra competitiva. Guarda il ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan, Pulisic dopo Loftus-Cheek. Bomba Lukaku per la Juventus Fanpage.it

Torna a Parigi dal Galatasaray dove si è rilanciato. Pioli l’ha allenato all’Inter, ma l’argentino e la moglie agente sono una coppia esplosiva e difficile da gestire ...Piero Ausilio è tornato in Inghilterra. Il direttore sportivo dell'Inter sta portando avanti la trattativa per la cessione di André Onana al Manchester United, pronto a investire 50 milioni di euro pe ...