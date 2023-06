(Di martedì 27 giugno 2023) (Adnkronos) – Primo colpo di mercato per l'Inter, un altro affare a parametro zero per i nerazzurri. A Milano è sbarcato Marcus: dopo l'arrivo a Linate, ora il 25enne francese sta svolgendo le visite mediche che saranno divise in due parti: la prima si svolgerà all'Humanitas di Rozzano, mentre la seconda al Coni. Nel pomeriggio è prevista la firma sul contratto. Nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra l'Inter e alcuni rappresentati dell'Al Nassr nel quale è stato trovato un accordo – sulla base di 23 milioni di euro – per la cessione di Marcelo. Ora manca l'ok del centrocampista croato, che è aperto alla soluzione e sta valutando il suo futuro. Lantus continua a lavorare sul centrocampo. Adrienè sempre piùalcon il club bianconero. ...

Primo colpo di mercato per l'Inter, un altro affare a parametro zero per i nerazzurri. A Milano è sbarcato Marcus Thuram: dopo l'arrivo a Linate, ora il 25enne francese sta svolgendo le visite mediche ...Il sì chiude un capitolo che si protraeva da mesi ormai e che sembrava avesse come finale l'del centrocampista a Torino.Juventus, rinnovo Rabiot: si attende l'annuncioLa Juventus ...Lukaku (LaPresse) -.itMarotta e Ausilio hanno bruciato la concorrenza del Milan mettendo a segno un altro importante colpo a zero. L'ex Borussia Monchengladbach arriva dopo l'di ...

Calciomercato: addio Brozovic, all'Inter ecco Thuram. Rabiot vicino ... Adnkronos

Beh, forse il Milan, visto che il profilo era stato scelto da Maldini, potrebbe anche considerare l'opzione di un addio, anche se quello di Brahim Diaz, tornato al Real Madrid, un poco potrebbe ...Home Adn Kronos Calciomercato: addio Brozovic, all’Inter ecco Thuram. Rabiot vicino al rinnovo con la Juve Primo colpo di mercato per l’Inter, un altro affare a parametro zero per i nerazzurri. A Mila ...