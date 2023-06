Calcio | Verona Il club Zaffaroni lascia la panchina

(Di martedì 27 giugno 2023) Come nuovo allenatore sono in lizza Bocchetti, Baroni e Iachini.- Ilha reso noto che "Marcoha comunicato alla società la volontà di non voler proseguire il proprio percorso sullagialloblù". "Il presidente Maurizio Setti, i dirigenti e tutto ilringraziano mi

L'Hellasannuncia il distacco da Marco Zaffaroni, il tecnico che ha portato la squadra gialloblu alla salvezza. Zaffaroni - informa il sito della società - ha comunicato la volontà di non voler ......per i calciatori di indossare la maglia numero 88 tra le previsioni contenute nella dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo sottoscritta oggi al Viminale con il mondo del. ...Accordo raggiunto su base biennale, con opzione per il terzo anno27/02/2021 - campionato diserie A / Hellas- Juventus / foto Image Sport nella foto: Andrea Pirlo Come scrive ...

Baroni vira verso Verona: discussione sul contratto Calcio Lecce

I poliziotti accusati dei presunti abusi avvenuti nei mesi scorsi nella questura di Verona hanno negato ogni accusa nel corso ... Stando ai pm, l'agente unitamente ad altri colleghi avrebbe preso a ...Marco Zaffaroni non resta all'Hellas Verona, che sta definendo ora il suo successore con Marco Baroni in pole position. Il comunicato del club scaligero: Hellas Verona FC rende noto che mister Marco Z ...