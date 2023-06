Calcio | perché è stata vietata la maglia con il numero 88 | la decisione del governo

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 giugno 2023) Vietate in campo le maglie col88 e tanti altri divieti . Il patto è stato firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo Giuseppe Pecoraro e il presidente della Figc Gabriele Gravina.”Finalizziamo questo obiettivo che ci eravamo posti tempo fa. È un grande valore simbolico e non solo, prefiguro l’inizio di un percorso virtuoso nella lotta alla discriminazione nel mondo dello sport”, ha detto ilministro Piantedosi durante la firma della dichiarazione d’intenti. Nel documento in particolare si legge che “al verificarsi di cori, atti ed espressioni di stampo antisemita, dovrà essere immediatamente disposta l’interruzione delle competizioni calcistiche, con la contestuale comunicazione al pubblico presente dei motivi del’interruzione tramite ...