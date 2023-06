Calcio | Lecce | D' Aversa è il nuovo allenatore**

(Di martedì 27 giugno 2023), 27 giu. - (Adnkronos) - Roberto D'è ilallenatore del. Lo annuncia il club salentino con una nota sul proprio sito ufficiale. "L'U.S.comunica che la conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a mister Roberto D'. Il tecnico ha sottoscritto un accordo della durata di un anno, con opzione in caso di raggiungimento della salvezza. Formeranno lo staff tecnico a disposizione di mister D'l'allenatore in seconda Andrea Tarozzi, il collaboratore tecnico Salvatore Sullo, il collaboratore tecnico e match analyst Simone Greco, il preparatore atletico Danilo Massi, il preparatore atletico e recupero infortunati Giovanni De Luca ed il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli".

Il principale candidato per la prossima stagione è Marco Baroni, che ha guidato il Lecce alla salvezza nell'annata appena conclusa.

Nella successione di Wladimiro Falcone per la porta del Lecce potrebbe essere remota la pista che porta al portiere di Torre del Greco, allenato da D'Aversa al Parma per tre stagioni.