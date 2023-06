Calcio | la Samp ricomincia da Pirlo | l’allenatore firma un biennale

(Di martedì 27 giugno 2023) Sarà Andreail nuovo allenatore delladoria. L’ex tecnico del Karagumruk in Turchia si è accordato con il club blucerchiato dopo che Fabio Grosso aveva declinato definitivamente la proposta del patron Radrizzani ieri sera. Per, che ha sorpassato l’altra opzione rappresentata da Farioli, è pronto un contrattocon opzione per una terza stagione. Nell’ultimo campionato in Turchia ha conquistato il settimo posto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...Spunta anche il nome del centrocampista Jankto, allenato da Ranieri ai tempi della

