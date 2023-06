Calcio | Juventus | Rabiot vicino al rinnovo annuale

(Di martedì 27 giugno 2023) Torino, 27 giu. - (Adnkronos) - Lacontinua a lavorare sul centrocampo. Adrienè sempre piùalcon il club bianconero. Il centrocampista francese ha valutato la proposta avanzata dallaper un prolungamentoalla stessa cifra che percepisce nel contratto attuale (circa 7 milioni di euro netti). Secondo Sky Sport mancano solo gli ultimissimi dettagli, ma c'è grande ottimismo sul fatto che le firme possano arrivare a breve. In uscita c'è Denis Zakaria, per il quale ci sono contatti in corso con il West Ham. Dopo il prestito al Chelsea dello scorso campionato (solamente 11 le presenze stagionali), potrebbe esserci ancora la Premier League nel futuro del centrocampista arrivato a Torino nel gennaio 2022 dal Borussia Mönchengladbach. Si lavora ...

2023 - 2024 Serie A Squadra Salernitana E' già caldissima l'estate granata. In attesa che il ... Il cerchio potrebbe essere chiuso ospitando anche la, reduce proprio in quei giorni dalla ...2023 - 2024 Squadra Bari In casa Bari si attendono ancora notizie per quanto riguarda la ... Salernitana eda giocare ad agosto (le possibili date sono l'8 oppure il 9 agosto). Un .c - ...Il casoSu una cosa, ilitaliano, riesce occasionalmente a mettersi d'accordo: nel decidere che la, il più grande e potente dei comuni, va bastonato in qualche modo. Di ...

Juve, si va verso l'anno di stop: niente Conference e rischio multa milionaria La Gazzetta dello Sport

Il Calcio Napoli quest'anno avrà un altro grande obiettivo, oltre a quello già dichiarato di conquistare il quarto Scudetto e ripetere così l'impresa della stagione appena conclusa. Gli azzurri dovran ...La Juventus prova a puntellare la sua difesa con innesti di qualità a prescindere dalle situazioni di Bremer e Alex Sandro: l'obiettivo di Allegri è quello di avere una profondità di rosa importante e ...