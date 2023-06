Calcio | Gravina Uniti contro antisemitismo e ogni discriminazione

(Di martedì 27 giugno 2023) Il presidente della Figc: "Il nostro sport deve essere sempre più inclusivo" ROMA - "Il mondo delè unito nel contrasto all'e aforma di. Con questa dichiarazione d'intenti ribadiamo, ancora una volta, come il nostro sport debba essere sempre più inclusivo e

... il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo Giuseppe Pecoraro e il presidente della Federazione italiana giuocoGabriele. Mai più il numero 88 (Heil Hitler) sulle ...Obiettivo principale combattere l'antisemitismo nel mondo del. Questo l'intento alla base della dichiarazione congiunta sottoscritta oggi al Viminale dai ...rappresentanza del presidente. ......per la lotta contro l'antisemitismo Giuseppe Pecoraro e il presidente della Figc Gabriele. ... ABODI La dichiarazione d'intenti per la lotta contro l'antisemitismo nel"è opportuno che sia ...

Serie B, su Lecco e Reggina Gravina è sereno: "Nessuna ansia" La Gazzetta dello Sport

"Al verificarsi di cori, atti ed espressioni di stampo antisemita, dovrà essere immediatamente disposta l'interruzione delle competizioni calcistiche, con la contestuale comunicazione al pubblico pres ...Sottoscritto al Viminale un documento contro l'antisemitismo e le discriminazioni nel calcio. L’intesa, tra il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ...