Calcio | Gravina ' Uniti contro antisemitismo e ogni discriminazione'

...si offre strumento di coscienza civica per educare all'accoglienza e al rispetto - ha aggiunto- Su queste tematiche non si indietreggia di un centimetro, perché la credibilità del, ...... il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo Giuseppe Pecoraro e il presidente della Federazione italiana giuocoGabriele... il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo Giuseppe Pecoraro e il presidente della Federazione italiana giuocoGabriele

Serie B, su Lecco e Reggina Gravina è sereno: "Nessuna ansia" La Gazzetta dello Sport

Roma, 27 giugno 2023 - È stata sottoscritta oggi al Viminale una dichiarazione d’intenti per la lotta contro l’antisemitismo nel calcio. L’intesa tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il min ...Un apposito disciplinare definirà "le modalità con le quali, al verificarsi di cori, atti ed espressioni di stampo antisemita, ...