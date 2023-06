Calcio | Europei U21 | Spagna prima col brivido | beffata l’Ucraina comunque qualificata

(Di martedì 27 giugno 2023) Cone Ucraina già qualificate ai quarti di finale degliUnder 21 dopo la seconda giornata del girone, le sfide di stasera, martedì 27 giugno, servivano a determinare chi sarebbe passata per. Il 2-2 tra le due formazioni permette alla Roja di chiudere in testa al raggruppamento in virtù della miglior differenza reti., per qualificarsi comenel girone B, avrebbe dovuto vincere, ma, andata in vantaggio due volte, si è fatta sempre rimontare. Gli ucraini hanno messo la testa avanti a fine primo tempo grazie alla rete di Bogdan Viunnyk, ma a inizio ripresa un autogol di Ivan Zhelizko ha riportato la gara in parità. All’81’ un rigore trasformato da Heorhii Sudakov sembrava poter consegnare laposizione al, invece a ridosso ...

La Spagna però ha dovuto faticare e non poco di ...... alla Superbet Arena - Giulesti di Bucarest, la Spagna affronterà l'Ucraina per la terza giornata del Gruppo B degliUnder 21, in corso di svolgimento in Romania e Georgia.di inizio ...... allo Stadionul Steaua di Bucarest, la Croazia affronterà la Romania per la terza giornata del Gruppo B degliUnder 21, in corso di svolgimento in Romania e Georgia.di inizio ...

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Georgia e Portogallo conquistano i quarti di finale degli Europei Under 21 in corso nella stessa Georgia e Romania. I ...L'Italia ha la possibilità di accedere ai quarti di finale degli Europei di calcio Under21 in corso di svolgimento tra Romania e Georgia. Gli azzurrini si giocheranno tutto contro la Norvegia per pote ...