Calcio | Europei U21 | guizzo Portogallo e resistenza Georgia | sono loro le qualificate del gruppo A

Leggi su oasport

(Di martedì 27 giugno 2023) È il rigore all’89’ trasformato da Tiago Dantas per ilnella sfida contro il Belgio a regalare ai lusitani l’accesso ai quarti di finale degliUnder 21 di. La Nazionale allenata da Rui Jorge ha vinto 2-1 contro i belgi: Joao Neves aveva portato avanti il, prima del momentaneo pareggio di Yorbe Vertessen. Con questo successo la selezione lusitana si arrampica al secondo posto nella classifica delA, dietro alla. I padroni di casa, con l’1-1 contro l’Olanda (a segno Zurigo Davitashvili per ini e Kenneth Taylor per i Paesi Bassi) chiudono in testa il proprio girone. Nonbastati agli Orange un possesso palla superiore al 70% e gli oltre 20 tiri fatti per piegare la...