Calcio | dichiarazione intenti | partita interrotta in caso di cori antisemiti

(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu. - (Adnkronos) - "Al verificarsi di, atti ed espressioni di stampo antisemita, dovrà essere immediatamente disposta l'interruzione delle competizioni calcistiche, con la contestuale comunicazione al pubblico presente dei motivi del'interruzione tramite apposito annuncio effettuato a mezzo di altoparlanti e display". Lo prevede ladiper la lotta contro l'smo sottoscritta oggi al Viminale tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'smo Giuseppe Pecoraro e il presidente della Figc Gabriele Gravina.

Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, prima della sottoscrizione dellad'intenti per la lotta contro l'antisemitismo nel.

Il provvedimento, che prevede lo stop alle partite con caso di cori antisemiti, è stato preso nell'ambito di una campagna concordato dal Ministero dell'Interno, quello dello Sport, e la Figc ...È stata sottoscritta oggi al Viminale una dichiarazione d'intenti per la lotta contro l'antisemitismo nel calcio. L'intesa tra il ministro dell'Interno, ...