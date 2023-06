Calcio | dichiarazione intenti lotta antisemitismo | previste visite al Binario 21 e luoghi memoria

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 giugno 2023) Roma, 27 giu. - (Adnkronos) - Sottoscritta oggi al Viminale unad'per lacontro l'nel. L'intesa, tra il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Coordinatore nazionale per lacontro l'Giuseppe Pecoraro e il Presidente della Federazione italiana giuocoGabriele Gravina, si pone l'obiettivo di rafforzare le azioni di contrasto al fenomeno, intervenendo con iniziative che coinvolgono le Istituzioni, i tesserati e le tifoserie. Nel documento, accanto ad attività di sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche dell'- organizzazione dial21 e in ...