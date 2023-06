Oggiè la città più calda d'Italia. Lo conferma il bollettino delle ondate di calore del ... che vede il capoluogo sardo essere l'unico, tra i 27 considerati, contrassegnato con il...La Direzione marittima dimette in campo, per controllare i circa 950 chilometri di costa ... Anche quest'anno i diportisti potranno contare sul rilascio del 'Blu', che eviterà inutili ...La Direzione marittima dimette in campo, per controllare i circa 950 Km. di costa che ... Anche quest'anno i diportisti potranno contare sul rilascio del "Blu", che eviterà ...

Cagliari da bollino arancione,oggi è la città più calda d'Italia Euronews Italiano

(ANSA) - CAGLIARI, 27 GIU - Oggi Cagliari è la città più calda d'Italia. Lo conferma il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, che vede il capoluogo sardo essere l'unico, tra i ...Ha preso il via sabato 17 giugno l'operazione estiva "Mare Sicuro" della Guardia Costiera che proseguirà fino al 17 settembre. La Direzione marittima di Cagliari mette in campo, per controllare i circ ...