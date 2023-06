Caccia russi intercettano tre aerei spia britannici sopra il Mar Nero | tensione in volo

(Di martedì 27 giugno 2023) Duehanno intercettato ieri, lunedì 26 giugno, un velidi intelligence da ricognizione Rc-135 e dueTyphoon della Raf britannica sul Mar. Lo ha riferito al Centro di controllo della difesa nazionale russa, citato dalla Tass. “I mezzidi controllo dello spazio aereo sulle acque del Marhanno rilevato tre bersagliin avvicinamento al confine di Stato russo. Per identificare obiettivie prevenire la violazione del confine, è stata dispiegata una coppia diSu- 27“, si legge nella nota. “Mentre isi avvicinavano, glimilitari stranieri si sono voltati facendo un’inversione a U e si sono ...

Un gruppo di aerei statunitensi, tra cui elicotteri, droni estealth F - 22, coordinati con ... C'è voluto tempo prima che la Russia ammettesse finalmente che i morti erano 'cittadini'. In ...... spiega il ministero sottolineando che gli equipaggi deiSu - 27 'sono in servizio di ... Nelle ultime 24 ore ihanno effettuato un attacco missilistico, 45 raid aerei e 38 attacchi con ...Se Putin nonShoigu e Gerasimov, questa guerra continuerà a essere una distruzione lenta di tutta la forza che rimane alla Russia. Gli ucraini non possono fare la marcia su Mosca, né i...

La sfida tra caccia russi e inglesi intorno all'aereo spia di Londra Repubblica TV

Chi sono Sergei Shoigu, potente ministro della Difesa, e Valery Gerasimov, capo di stato maggiore delle Forze armate russe ...I jet russi sorvolano il Mar Baltico. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo, si tratta di esercitazioni programmate.