Buon compleanno a… Alexis Saelemaekers

(Di martedì 27 giugno 2023) Oggicompie 24 anni. Ha chiuso la stagione con il massimo dei gol in carriera, 4, che non sono tanti, ma che rappresentano una crescita nell’incidenza del suo gioco Oggicompie 24 anni. Ha chiuso la stagione con il massimo dei gol in carriera, 4, che non sono tanti, ma che rappresentano una crescita nell’incidenza del suo gioco, visto che non è segnare il suo specifico e principale compito. Ed anche se l’annata del Milan è stata decisamente meno entusiasmante di quella precedente conclusasi con lo scudetto,ha finito giocoforza e suo malgrado col ricevere talvolta complimenti per semplice differenza: di fronte al fallimento di Charles De Ketelaere, gli è stata attribuita la parte del belga positivo a fianco di quello annunciato come un campione e finora ...