Brozovic tentenna ma non per il Barcellona! Frattesi | no aste ? CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 27 giugno 2023) Marcelosta per lasciare l’Inter. Ieri incontro in sede tra l’Inter e l’Al-Nassr, tutto fatto, manca solo l’OK del croato. Poi si virerà su. Occhio però aimenti di Brozo GLI SCENARI ? L’Inter ha trovato l’accordo con gli arabi dell’Al-Nassr per la cessione di: 23 milioni di euro. Ieri incontro in sede tra Marotta, accompagnato dall’avvocato Capellini, Zhang e i dirigenti arabi. Tutto fatto, manca solo l’OK del regista croato per procedere.non ha ancora detto sì definitivamente all’Al-Nassr, ma difficilmente potrà far saltare la trattativa. Il motivo? Non tanto il Barcellona, che si è spinto fino a 7 milioni di euro (gli arabi gliene offrono quasi 20), bensì per un discorso prettamente economico. È plausibile che lui e i suoi rappresentanti stiano provando a ...