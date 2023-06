Brozovic | problema Al-Nassr non solo economico | chiede due anni – Sky

(Di martedì 27 giugno 2023) Sono ancora in corso le trattative tra Marceloe l’Al-che però si è raffreddata. Ilnon è, ma anche contrattuale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore dell’Interduedi contratto. PISTA RAFFREDDATA – L’affare Marceloall’Al-è tutt’altro che fatto, anzi. Nelle ultime ore si è verificato un rallentamento dovuto soprattutto alla presenza del Barcellona. Il centrocampista dell’Inter preferirebbe la pista spagnola soprattutto per un discorso progettuale, e ha proposto agli arabi una contro-offerta di 30 milioni a stagione con un contratto biennale. La prima offerta dell’Al-, invece, è ferma a 20 milioni con un contratto ...

Per l'Inter è unnon da poco. La cessione diservirebbe per finanziare l'acquisto di Frattesi e allo stesso tempo garantire un importante risparmio sul monte ingaggi perch lo ...Contro i Citizens uno dei migliori in campo è stato, senza nessun dubbio,; il ... It)Il classe 1992 ha vissuto una stagione tra alti e bassi considerando ilfisico che lo ha tenuto ...Oggi si parla di Spinazzola, e di. Non sono elementi che possono gravare sul bilancio dei ... Il vero, però, è che in Italia mancano i denari. Nel momento in cui il club azzurro ...

Inter, accordo con l’Al Nassr: Brozovic spara alto. Problema risolvibile, Xavi alla finestra fcinter1908

Marcelo Brozovic si allontana dall'Al Nassr. Come noto, l'Inter ha trovato l'accordo con il club arabo, ma il giocatore non ha ancora dato il suo ok alla partenza e c'è stato ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...