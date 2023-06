BRICS PLUS | l’affari esteri e le proposte di monete comune in discussione

Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 27 giugno 2023) In Brasile è in corso una serrata polemica pubblica tra il Presidente della Repubblica, Luiz Inácio Lula da Silva, e il Presidente della Banca Centrale brasiliana, Roberto Campos Neto, sia per la caduta del tasso di interesse base del Paese che per l’autonomia del istituzione statale presieduta proprio da Campos Neto e sulle ricorrentifatte dal governo brasiliano ad altri paesi per l’adozione dicomuni per l’importazione e l’esportazione che rompono con lo standard del dollaro. Strumenti Politici per approfondire l’argomento ha intervistato il professore specializzato in Commercio Estero, William Daldegan. Infografica – La biografia dell’intervistato William Daldegan