Brescia | irricevibile la domanda di iscrizione alla Serie B 2023-24 | ricorso respinto

(Di martedì 27 giugno 2023) La Sezione per le controversie in tema di ammissione/ai campionati professionistica ha dichiarato inammissibile ilpresentato,...

...il ricorso delper l'iscrizione al campionato di Serie B. Il club lombardo aveva presentato appello contro la posizione, espressa dalla Lega di Serie B, di dichiararela domanda ...... alle ore 14.38.30, avente ad oggetto 'R: Scadenza 20.06.2023 - Domanda di Ammissione Campionato Serie B 2023/2024' e con il quale è stata dichiarata l'irricevibilità della domanda delCalcio ......il ricorso delper l'iscrizione al campionato di Serie B. Il club lombardo aveva presentato appello contro la posizione, espressa dalla Lega di Serie B, di dichiararela domanda ...

Brescia, irricevibile la domanda di iscrizione alla Serie B 2023-24 ... Calciomercato.com

Leggi su Sky Sport l'articolo Brescia, ricorso bocciato dal Collegio di Garanzia: non può iscriversi in Serie B ...Per la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle è «l’ennesimo regalo a cavatori e costruttori a spese di un territorio già violentemente abusato».