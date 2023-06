Brescia | Cellino | “Riammissione in B? Per quanto mi riguarda la società è da serie A”

(Di martedì 27 giugno 2023) “Sto pensando solo alle battaglie del tribunale. Il resto appartiene al passato. Il futuro delnon appartiene più a me”. Lo ha detto il presidente delMassimolasciando il tribunale dopo un’udienza al riesame. Il numero uno del club lombardo ha chiesto il dissequestro dei beni personali ancora congelati nell’ambito dell’inchiesta sui reati fiscali contestati all’imprenditore. “Lain B? Chiedete ad altri a che punto siamo. Permiilè daA perché abbiamo le strutture mentre ci sonoche non hanno neanche i palloni. Le mie contestazioni le faccio a prescindere dalla situazione di classifica. Qui si spendono i soldi per i procuratori, per strapagare i giocatori e ...

Passaggio in aula questa mattina per il presidente del Brescia Massimo Cellino che si è presentato all'udienza presso il tribunale del Riesame al quale il patrón del club ha chiesto il dissequestro di beni personali - circa un milione di euro - dopo che ...

Massimo Cellino al Riesame per il dissequestro dei beni personali: «Brescia è il mio passato» Giornale di Brescia

"Sto pensando solo alle battaglie del tribunale. Il resto appartiene al passato. Il futuro del Brescia non appartiene più a me".Il presidente del Brescia Calcio si è presentato all'udienza del Riesame: «La riammissione in B Chiedete ad altri a che punto siamo»