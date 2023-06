Break dance | Anti si ferma al quarto posto ai Giochi Europei | azzurra sconfitta da India e Nicka

Leggi su oasport

(Di martedì 27 giugno 2023)lai Sandrini non è riuscita a conquistare la medaglia nellaai2023. La ribattezzata(questo è il soprannome con cui gareggia, tutti gli atleti utilizzano un nome d’arte nelle “battle”) è statadalla lituanaper 2-1 (16-11) nella finale che metteva in palio il bronzo. In precedenza la 25enne si era dovuta arrendere al cospetto dell’olandese(2-1, 19-8), dopo un buon esordio ai quarti di finale contro la portoghese Vanessa (2-0, 18-0). L’, quinta agli ultimi Mondiali e quarta agli ultimi, ha comunque portato a casa un belin uno sport che farà il suo storico debutto a cinque cerchi in ...