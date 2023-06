BRANDmate 2023 | l' evento di networking B2B stabilisce nuovi standard

(Di martedì 27 giugno 2023) NORIMBERGA, Germania, 27 giugno/PRNewswire/Atmosfera esuberante, ospiti ed espositori entusiasti, conversazioni stimolanti efino a notte fonda: la seconda edizione diha stabilitoqualee festival del marchio per cooperazioni, partnership e licenze. Più di 750 partecipanti, provenienti da circa 330 aziende, si sono riuniti a Offenbach il 21 e 22 giugno per un incontro di prim'ordine ed hanno utilizzato l'come piattaforma intersettoriale per lo scambio e il. Che si sia trattato di proprietari di marchi o licenziatari, di vendita al dettaglio o di marketing, grazie alla funzione di matchmaking sul sito web dell', tutti i partecipanti hanno potuto, prima ...

BRANDmate 2023: l'evento di networking B2B stabilisce nuovi ... Adnkronos

More than 750 attend industry gathering in Offenbach High-profile names and informative programmeNUREMBERG, Germany, June 27, 2023 /PRNewswire/ -- An exuberant mood, enthusiastic guests and ...NORIMBERGA, Germania, 27 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Atmosfera esuberante, ospiti ed espositori entusiasti, conversazioni stimolanti e networking ...