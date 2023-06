Boxe | Giochi Europei 2023 | Melissa Gemini vola ai quarti con un grande ultimo round

Leggi su oasport

(Di martedì 27 giugno 2023) L’ultima ripresa è quella buona. E basta aper andare aidi finale nei 75 kg ai(European Games)di Cracovia. Fino ad ora, grazie a questo successo arrivato letteralmente sul filo di lana, sono otto i portacolori azzurri che vedremo domani nella giornata dedicata aidi finale. E potrebbe non essere finita qui. Intanto si registra un verdetto non unanime (4-1 con due 29-28, due 28-28 e un 28-29) nei confronti della slovacca Jessica Triebelova. Prima ripresa piuttosto incerta, con le due che, più che boxare, tendono a studiarsi per buona misura. Appare incisiva, ma anche Triebelova è in grado di portare colpi a segno. Il risultato è che è alla slovacca che viene assegnata di misura la ...