Boxe | Giochi Europei 2023 | Diego Lenzi saluta agli ottavi di finale

(Di martedì 27 giugno 2023)è stato eliminato neglididai(European Games)di Cracovia-Malopolska. A estromettere l’azzurro dal tabellone dei +92 kg è il bulgaro (nato a L’Avana, Cuba), Yordan Alain Hernandez Morejon, noto semplicemente come Yordan Hernandez. Verdetto non unanime: 4-1 con quattro 29-28 e un 28-29. Hernandez cerca di colpire subito con forza. A volte anche troppo, visto che viene richiamato in più di un’occasione e ha la tendenza ad andare a vuoto. Il primo è quasi un round di studio, all’interno del quale però delle combinazioni i due le tirano fuori. Il bulgaro, però, mostra più fisico e potenza: quattro giudici su cinque lo premiano.: ...

Torre Annunziata . Il sorteggio non era stato fortunato per Irma Testa. Il primo turno contro la britannica Elise Jacquelin Glynn era un piccolo anticipo di corsa al podio. IEuropei di Cracovia, però, sono iniziati bene per la campana. Dopo una vera e propria battaglia la ragazza di Torre Annunziata è riuscita a portare a casa il match. Lo ha fatto con la grinta e ...Quattro storie su quattro degli atleti azzurri rimasti in gara aiEuropei di Cracovia. ... Ad un certo punto, scoraggiata, ha pensato addirittura di lasciare la: per un mese non si è ...Esordio positivo per le azzurre Giordana Sorrentino (50 kg) e Irma Testa (57 kg) aiEuropei di. Sorrentino si è imposta sulla quotatissima britannica Demie - Jade Resztan, imponendosi ai punti con verdetto unanime (5 - 0: tre 30 - 27, due 29 - 28). Domani ai quarti ...

Boxe, Giochi Europei 2023: Salvatore Cavallaro avanza nei 71 kg, lotta durissima con l'irlandese Walsh OA Sport

Diego Lenzi è stato eliminato negli ottavi di finale dai Giochi Europei (European Games) 2023 di Cracovia-Malopolska. A estromettere l'azzurro dal tabellone dei +92 kg è il bulgaro (nato a L'Avana, Cu ...Salvatore Cavallaro conclude agli ottavi di finale la sua avventura ai Giochi Europei 2023, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). Il pugile italiano è stato sconfitt ...