Borse in stallo dopo Lagarde | rialzo tassi a luglio già scontato dai mercati

... nel cui caso abbiamo attribuito quest'anno anche diecidi studio'. 'È un piccolo contributo ... a causa delloin cui versano le possibili trattative di pace'. 'Malgrado gli sforzi compiuti ...... nel cui caso abbiamo attribuito quest'anno anche diecidi studio". "È un piccolo contributo ... a causa delloin cui versano le possibili trattative di pace". "Malgrado gli sforzi compiuti ...Non si muovono dallole principalieuropee dopo le parole del presidente di Jerome Powell. Il presidente della Fed vede una "strada ancora lunga" per riportare l'inflazione Usa al 2%" e rilancia la necessità ...

Borse chiudono timide e guardano a Forum di Sintra. Apple record verso 3000 miliardi $ Il Sole 24 ORE

Al via l'appuntamento con i governatori delle banche centrali da cui si attendono indicazioni sulla politica monetaria. A Piazza Affari in calo i bancari, giù il settore della difesa. Milano segna +0, ...Al via il forum Bce a Sintra, dove si attendono indicazioni sulla politica monetaria. A Piazza Affari vendite su tutto il comparto bancario. Euro stabile a 1,09 dollari, spread sui 163 punti ...