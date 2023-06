Borse | Europa debole dopo Lagarde Dati macro spingono al rialzo Wall Street

(Di martedì 27 giugno 2023) Dal forum di Sintra la presidente Bce ha ribadito che Francoforte è determinata a raggiungere i target di inflazione a qualsiasi costo. Euro/dollaro sopra 1,09, vendite sul petrolio. Tassi in risalita per BTp biennali in asta, in calo i titoli a 5 anni

Si avvicinano alla parità le principalieuropee sulla scia del Dow Jones (+0,2%) e del Nasdaq (+0,6%) a New York. Allunga il passo Madrid (+0,52%), è invariata Milano, seguono a ruota Parigi ( - 0,05%), Francoforte ( - 0,1%) e Londra (...Indici in lieve calo per le principalieuropee, da Francoforte ( - 0,27%) a Parigi ( - 0,25%), Londra ( - 0,2%) e Milano ( - 0,15%), mentre Madrid (+0,25%) si muove in controtendenza. Contrastati i future Usa. Non pesa la conferma di ...Tassi in risalita per BTp biennali in asta, in calo i titoli a 5 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il nuovo rialzo rialzo dei tassi inprevisto a luglio non sorprende leeuropee , che ...

Borsa: Europa chiude contrastata, rublo ai minimi da 15 mesi Agenzia ANSA

Si avvicinano alla parità le principali borse europee sulla scia del Dow Jones (+0,2%) e del Nasdaq (+0,6%) a New York. Allunga il passo Madrid (+0,52%), è invariata Milano, seguono a ruota Parigi (-0 ...Milano si muove intorno alla parità, al momento +0,06%, appena sotto invece Parigi e Francoforte che perdono intorno al decimo di punto percentuale ...