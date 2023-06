Borsa | Milano tiene con Europa | bene Saipem e le banche

***positiva in avvio (+0,5%) con oil e banche (RCO). 27 - 06 - 23 09:01:50 (0174) 0 NNNNNelle prime battute la migliore e' ladi(+0,7%) seguita da Parigi (+0,6%), Francoforte (+0,5%) e Londra (+0,5%). Gli occhi degli investitori sono puntati sul borgo di Sintra in ..., invece, occhi puntati sul debutto di Ferretti. Euro in rialzo a 1,092 dollari, piatto il gas mentre sale ancora il petrolio (Brent +0,9% a 74,8 dollari al barile).

Borsa: Milano gira in calo (-1,1%), pesa taglio S&P sulla Cina - Economia Agenzia ANSA

Nei primi scambi Piazza Affari conferma l'avvio positivo: l'indice Ftse Mib sale attorno al mezzo punto percentuale, in linea con gli altri listini europei. (ANSA) ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 giu - Scatto iniziale per le principali piazze europee in attesa del discorso della presidente della ...