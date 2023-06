BOOX Tab Mini C | tablet | lettore di ebook e taccuino digitale con schermo e-ink a colori

(Di martedì 27 giugno 2023) Da ONYX arriva il nuovoe-ink aTabC. Si tratta di un versatile dispositivo con a bordo il sistema operativo Android 11, utilizzabile comereader,. Prodotto ottimo per leggere libri digitali, fumetti, pagine web; utile per disegnare e...

ONYX International annuncia il suo nuovo tablet E Ink a colori: prende il nome diMini C e, come lascia intendere lo stesso nome, è più compatto rispetto al precedessore , questa volta con un display Kaleido 3 da 7,8 pollici, quindi da portare sempre con sé.Mini C ...Confronto col suo competitor più vicino: Remarkable Vantaggi delMini C Display E Ink Kaleido 3 : IlMini C è dotato di uno schermo E Ink Kaleido 3 da 300ppi, prodotto da E Ink, ...Mini C è guidato da un processore Qualcomm octa - core (non specificato dall'azienda) e h a anche una GPU dedicata (probabilmente quella del processore) che, in combinazione con il SoC, ...

