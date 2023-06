(Di martedì 27 giugno 2023)Trae De, arriva un nuovo nome. Se Francesca Fagnani è volata in prima(dal 26 settembre), a completare il tris delle seconde serate di intrattenimento nell’autunno diarriva. Il noto cantante sarà il padrone di casa di un nuovo show. Si chiamerà Glidele gli argomenti sono facilmente intuibili., che di recente aveva lamentato la sua esclusione dalla Rai, torna così sul piccolo schermo nelle vesti da conduttore. Archiviate le ottime esperienze a Mediaset, l’ultimo impegno, se si esclude lo speciale di Musicultura, è Una Storia da Cantare, in prime time su Rai1 nel 2020. Gli ...

Articoli più letti Netflix non si dà pace conabbonamenti di Alessandro Patella Perché il nuovo programma di Alberto Angela si chiama Noos di Paolo Armelli Non solo Titanic: ildel turismo ...Articoli più letti Netflix non si dà pace conabbonamenti di Alessandro Patella Perché il nuovo programma di Alberto Angela si chiama Noos di Paolo Armelli Non solo Titanic: ildel turismo ...... rispetto allo stesso mese del 2022, ad aprile scorso è emerso un netto peggioramento, con la terza flessione consecutiva, sia nella serie grezza ( - 9,5%) sia in quella corretta pereffetti di ...

BOOM! Gli Occhi del Musicista con Enrico Ruggeri nella seconda serata di Rai2, tra Cattelan e De Martino DavideMaggio.it

L' Istat non ha dubbi: l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni, che ha come campo di osservazione tutta l'attività delle costruzioni, riferita sia alla produzione di nuovi manufa ...A Cusano Milanino l'Albergatto inaugurato ad aprile: «Tutti i giorni inviamo ai proprietari foto e video, così possono vedere che stanno bene e trascorrere le vacanze tranquilli». Al Lorenteggio servi ...