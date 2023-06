Bonus registratori di cassa | cos' è e chi può ottenere il finanziamento

(Di martedì 27 giugno 2023) Un sussidio fino a 50 euro per chi aggiorna idialle nuove norme relative alla Lotteria degli scontrini. Il, dedicato a esercenti e commercianti, consiste in un credito di imposta. Ecco cosa occorre sapere per poterlo sfruttare

A tal fine, per il solo adeguamento deitelematici, è stato previsto un contributo, ... Ilpuò essere utilizzato in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i ...... il contributo per l'adeguamento dei") prevede, per il 2023, un contributo legato ... A seguire, con un provvedimento del 23 giugno 2023 (vedi articolo "per adeguare i misuratori ......accedere alpari al 100% della spesa, fino a un massimo di 50 euro per ogni misuratore fiscale Via libera al credito d'imposta per gli esercenti che adattano alle nuove regole i...

Bonus per chi aggiorna i registratori di cassa telematici: quanto vale e come funziona Sky Tg24

Un sussidio fino a 50 euro per chi aggiorna i registratori di cassa alle nuove norme relative alla Lotteria degli scontrini. Il bonus, dedicato a esercenti e commercianti, consiste in un credito di im ...Via libera al credito d’imposta per gli esercenti che adattano alle nuove regole i registratori telematici utilizzati per memorizzare e trasmettere al Fisco i dati dei corrispettivi giornalieri. In un ...