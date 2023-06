Bonaccorsi | Il 19 luglio il Tar si pronuncerà sui monopattini

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 giugno 2023) “Suiil Tar siil 19. Dal giorno dopo, in tutto il Tridente saranno presenti non più di 70. Si tratta di una riduzione drastica”. Lo ha detto Lorenza, presidente del I Municipio di Roma, intervenuta oggi alla presentazione di una indagine Confcommercio sul Centro storico. Per quanto riguarda gli stalli, la minisindaca ha spiegato che “inizialmente la scelta è quella di determinare delle aree ‘no parking’, con l’impegno che se non funziona verranno individuate delle aree fisse, ma credo che questo problema diminuirà molto perché i mezzi sono in numero ridotto, perché icalano di un terzo”. (Dip/ Dire)