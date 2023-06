Bollette telefoniche | ti fregano addebitandoti un costo che non ti spetta | bloccali subito

(Di martedì 27 giugno 2023) Probabilmente non lo sai, ma la tua bolletta telefonica ha un consumo nasa cui non hai fatto caso. Rimediae risparmia soldi. Ci sono un sacco di spese nascoste legate alla bolletta telefonica, come l’onere per la fornitura degli elenchi telefonici. Molti pensano che la mancata ricezione delle Pagine Bianche vuol dire che non c’è alcun addebito per la consegna, ma non è così. Anzi, lo paghiamo ogni anno senza rendercene conto. Attenzione agli addebiti nascosti, controllase ne sei vittima – ILoveTradingNormalmente il postino consegna le pile di elenchi telefonici davanti all’indirizzo, così che tutti possano recuperarli. Questa decisione, tuttavia, non sempre permette all’utente di avere la propria copia di Pagine Bianche, e il servizio di consegna dell’elenco ha un, anche se non abbiamo ...

Mesi di disservizi per l’impossibilità di accedere alla propria area clienti. La rabbia dei cittadini. La società ammette i problemi e lancia un nuovo sistema: con un link si leggerà la fattura in pdf ...A denunciare quanto sta accadendo Emanuele Martelli, responsabile Sostenibilità, Efficientamento energetico di Confartigianato mettendo in guardia da un fenomeno che si è accentuato negli ultimi mesi ...