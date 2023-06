Bob Marley e il primo concerto a San Siro | il primo artista a riempire lo stadio per un evento musicale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 giugno 2023) Oggi fare concerti alloGiuseppe Meazza di Milano, più noto come San, è una cosa normale. Ma non è sempre stato così. Infatti, in Italia, i concerti venivano fatti nei palasport, con capienze di 10/15000 persone al massimo. Mai nessuno aveva osato chiedere uno. Fino al 27 giugno del 1980, quando per la tappa italiana dell’Uprising Tour, Bobinaugurava l’era degli show nelle grandi arene sportive italiane e apriva la Scala del calcio alla musica. Bobin Italia Bobdal vivo a SanSono passati più di 40 anni da quel 27 giugno del 1980, giorno che segnò l’arrivo in Italia, per la prima volta, di Bob. Uno show attesissimo da tutti gli appassionati di musica italiani, che risposero alla grande al ...