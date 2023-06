Blackrock e Deutsche Bank accettano le criptovalute | intanto AltSignals raccoglie 1 milione di dollari

Leggi su coinlist.me

(Di martedì 27 giugno 2023)sta cercando l’approvazione per lanciare l’iShares Bitcoin Trust.ha richiesto una nuova licenza di custodia cripto in Germania.ha raccolto oltre $ 1nella sua vendita di token. Le grandi società di servizi finanziari stanno accettando le, anche se la Securities and Exchange Commission (SEC) e altri regolatori combattono le principali società del settore. Questo spiega perché la maggior parte delleha messo in scena una forte ripresa negli ultimi giorni. Il prezzo di Bitcoin si avvicina a $ 29.000 mentre Ethereum è balzato a $ 1.830., d’altra parte, ha raccolto oltre $ 1dagli investitori. Ambizioni cripto da parte di ...