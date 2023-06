Black Widow | Lucrecia Martel non ha visto il film | Gli effetti della Marvel sono davvero brutti

(Di martedì 27 giugno 2023) Dopo aver rifiutato la regia di, la regista argentinaha ammesso di non averloe ha puntato il dito contro la scarsa qualità deglispeciali dinon le manda a dire. La regista argentina ha criticato apertamenteper la scarsa qualità deglispeciali. La regista di Zama, che in precedenza aveva rivelato di essere stata contattata dallaper dirigere, ha dichiarato a TheStage di non aver maiildel 2021 diretto da Cate Shortland. "No, non ho...

