Bimbo cade nel vuoto dalla funicolare con il papà | l' incredibile miracolo che lo ha salvato!

(Di martedì 27 giugno 2023) Oggi Notizie Un bambino di 6 annineldurante una gita al parco Fundidora a Monterrey, in Messico. La caduta è stata ripresa su video e mostra il momento in cui il bambinoper 12 metri, atterrando fortunatamente in un lago e riportando solo lievi ferite. Il parco è stato chiuso per permettere le indagini sulle cause dell'incidente. per scoprire tutti i dettagli dell'incidente e l'ultimo aggiornamento sulla situazione. Di cosa parliamo in questo articolo... Bambino di 6 anninelda teleferica in un parco Il momento è stato ripreso su video Il bambino è atterrato in un lago e non ha riportato gravi ferite Il parco è stato chiuso per le indagini Per il bambino e la famiglia è stata una grande paura Incidente in un parco, bambino...