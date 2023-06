Bimba morta di stenti | la madre | Alessia Pifferi | affittava limousine da 500 euro e si prostituiva

(Di martedì 27 giugno 2023) Emergono nuovi agghiaccianti dettagli sulla vicenda della piccola Diana,la scorsa estate dia 18 mesi perché lasciata sola a casa, senza cibo, dalla, la 38enne accusata di omicidio volontario pluriaggravato della figlia. Nel corso della nuova udienza davanti alla corte d’Assise di Milano presieduta da Ilio Mannucci Pasini per il processo adparlare il capo della squadra mobile di Milano, Marco Calì. Il dirigente della Mobile spiega che dopo aver eseguito il fermo della donna, gli investigatori hanno esaminato le immagini delle telecamere presenti nella zona dell’abitazione della, in via Parea a Milano e in quella dell’abitazione del compagno, a Leffe in provincia di Bergamo. E questo ha ...

di 7 annidi leucemia, il cordoglio del sindaco A farsi portavoce del cordoglio che attraversa la cittadina è stato il primo cittadino Martino D'Onofrio, con un messaggio 'Il sindaco e l'...Nuova udienza al tribunale di Milano per il processo ad Alessia Pifferi, la 38enne accusata di omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana,di stenti a 18 mesi, la scorsa estate. Davanti alla corte d'Assise di Milano presieduta da Ilio Mannucci Pasini, a parlare è stato il capo della squadra mobile di Milano, Marco Calì. Processo ...La piccola Isabel Zanichelli, che domenica mattina era stata travolta da un'onda, non ce l'ha fatta: èieri nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del Sant'Orsola. La, 7 anni, stava facendo il bagno a Lido di Classe , nel Ravennate, insieme al papà e a un cuginetto, in un mare non ...

Ravenna, travolta da un'onda: morta bimba di 7 anni TGCOM

Lutto cittadino a Montecorvino Rovella per la prematura e improvvisa scomparsa della piccola Lucia, di 7 anni appena. La piccola è deceduta all’ospedale Santobono di Napoli, colpita da una leucemia ...Quella di domenica a Lido di Classe (Ravenna) doveva essere una tranquilla giornata in famiglia che si è però trasformata in tragedia quando ...