: Paul Giamatti eLewis, un duello senza fine nel mondo dell'alta finanza L'espansione della saga Showtime, che trasmette, tempo fa ha annunciato l'ipotesi di realizzare due ......il trailer ufficiale della settima e ultima stagione di- composta da 12 episodi - che debutterĂ a partire dall' 11 agosto . Il prossimo capitolo della serie TV vedrĂ il ritorno di...TornaLewis nella stagione finale di, che debutterĂ negli Stati Uniti l'11 agosto su Paramount+

Billions 7: Damian Lewis ritorna nel trailer dell'ultima stagione Movieplayer

James Gunn is the first speaker featured in the trailer. Gunn is spearheading the future of movies based on DC Comics at Warner Brothers with Peter Safran, including Superman: Legacy, which Gunn wrote ..."Billions," a drama series starring Paul Giamatti, Damian Lewis and Corey Stoll, will return for a seventh and final season on Showtime.