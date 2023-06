“Billie’s Magic World” | i fratelli Baldwin al Taormina Film Fest

(Di martedì 27 giugno 2023) Si intitola “” il nuovo lungometraggio in tecnica mista che Minerva Pictures e Iervolino & Lady Bacardi Entertainment presenteranno in anteprima mondiale alla 69° edizione delival. Quando verrà presentato “”? Il lungometraggio verrà proiettato il prossimo 28 giugno alle 21.30 al Teatro Antico di. Sinossi Billie(Mia McGovern Zaini), vive con suo padre (Samuel Kay) e ha recentemente perso sua madre, motivo per cui è particolarmente legata a uno degli ultimi regali che questa le ha fatto: il dolce peluche Johnny Puff. Un giorno, all’uscita di scuola, la bambina incontra due strani personaggi, Gregory (William) e ...

... attore bambino perfettamente bilingue dal talento cristallino, e la debuttante Isabella Benetton , presente qui in un piccolo ruolo, ma che tornerà presto a Taormina nel filmWorld . "...Sono in programma prime Italiane, assolute ed europee per molti film: In The Fire, Indiana Jones and the Dial of Destiny,World, Influential Shorts (curata da Bella Thorne), Cattiva ...... Khaby Lame, Jacqueline Fernandez, Amanda Cerny, Adriana Lima, Barbara Palvin e altri "special guest" a sorpresa; mercoledì 28 giugno in prima assoluta verrà proiettato il filmWorld, ...